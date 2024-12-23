Калюжный Евмений Созонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калюжный
- Имя
- Евмений
- Отчество
- Созонов
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32016. КАЛЮЖНЫЙ, ЕВМЕНІЙ СОЗОновъ. К. изъ сс.-посел. Каинск. у., Нижнекаинск. в., с. Булатова, 37 л., рд. Новомосков. у., Афанасьевск. в., въ д. Анновкѣ; — Омск. С. П., 13, 9, 225, 1 ч. 226, 227, 1641, 2 ч. 1653 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., Екатеринодарск. О. С. отъ 13 Авг. 902 г., арест. отд. 2 г. и 8 м. Исп. 3 Янв. 905. | 95 92735 1655 У. | 90 805І0 169 М. | 90 98202 170 М.
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