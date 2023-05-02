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Селюков Никита Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селюков
Имя
Никита
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
08 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8878. СЕЛЮКОВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ, 20 л, Стародубск. у., Яуковск. в., с. Папусово. Гомельок. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 6 л. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 авг. 923.

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