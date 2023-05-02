Маклаев Филипп Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маклаев
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96205. МАКЛАЕВЪ, ФИЛИППЪ СТЕПАновъ, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Симбир. у., Нагаткинск. в., д. Овражковъ; — Симбир. О. С., 20 Апр. 911, 132 и 2 ч. 1655 У. (2 прест.), арест. отд. 3 г. Исп. 9 Іюня 911. | 903 98640 2 ч. 1655 У. | 92 92440 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 92 г. № 73489. | 902 46444 1647 У. | 89 43134 169 М. | 93 12158 1659¹ У.
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