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Столов Борис Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Столов
Имя
Борис
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8810. СТОЛОВ БОРИС ИЛЬИЧ, 17 л., г. Ленинграда. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 10 м. П. в. з. с. 5/Х—26.

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