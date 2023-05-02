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Арасланов Валиулла Ибатуллин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арасланов
Имя
Валиулла
Отчество
Ибатуллин
Дата исполнения приговора
__ ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
142673. АРАСЛАНОВЪ, ВАЛІУЛЛА ИБАтуллинъ. К. Слобод. у., Ярославск. в., д. Араслановской, 15 л.; — З. Н. 3 уч. Глазов. у. 9 Нояб. 909, 6, 11, 16, 169 и 4 п. 170 М., по сов. съ приг. З. Н. 2 уч. Слобод. у. отъ 28 Сент. 909 г. (169 М. — тюр. 4 м.), испр. колон. до 18 л. или тюр. 6 м. Исп. въ Нояб. 909,

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