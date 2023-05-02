Салимов Садрислам Абдрахимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Салимов
- Имя
- Садрислам
- Отчество
- Абдрахимович
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8663. САЛИМОВ САДРИСЛАМ АБДРАХИМОВИЧ, 20 л., Оренбургск. у. Н. С. 22 уч. Оренбургск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. И пор. пр. 1 г. Исп. 29 ноября 923.
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