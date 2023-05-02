Окуловский Яков Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Окуловский
- Имя
- Яков
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7174. ОКУЛОВСКИЙ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ, 17 л., Никольск, у., Лапшинск. в., д. Рагозы. Н. С. 5 уч. Никольск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 10 нояб. 923.
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