Петерин Александр Дмитриеич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петерин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дмитриеич
- Дата исполнения приговора
- 06 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7576. ПЕТЕРИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕИЧ, 35 л.. Ростовск. у., Ивановск. в., с. Глазкова. Н С. 22 отд. б. г. Петрограда. Ст. 189. лиш. св. 1 г. Исп. 6 февр. 923.
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