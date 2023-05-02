Макрушин Яков Иевлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макрушин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иевлев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84546. МАКРУШИНЪ, ЯКОВЪ ІЕВЛЕВЪ, 48 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Клинск. у., Нижне-Каинск. в., с. Булатовскаго, рд. Оханск. у., Притыкинск. в., въ д. Копыловѣ; — Томск. О. С., 23 Марта 911, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 27 Мая 911. | 909 136319 169 М. | 909 81423 169 М. | 22 февр. 900 г. М. С. 2 уч. Каинск. у., за кражу, тюр. 3 м. | 14 Авг. 91 г. Томск. Губ. С., за кражу, тюр. 5 м. | 89 88113 1655 У. | 88 96005 172 М. (покуш.).
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