Савин Семен Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44818. САВИНЪ, СЕМЕНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Шацк. у., Чернопосельск. в., с. Николаевки, 35 л; — Тамбов. О. С., 169 и 170 М., 1641 и 1654 У., каторж. раб. 3½ г., за выч. 6 м. тюр., отбыт. по приг., напеч. въ 905 г. № 7031. Исп. 11 Апр. 907. | 904 26760 169 М. | 96 13168 169 М.
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