Савин Семен Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавин Семен Андреев

Савин Семен Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савин
Имя
Семен
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
11 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
44818. САВИНЪ, СЕМЕНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Шацк. у., Чернопосельск. в., с. Николаевки, 35 л; — Тамбов. О. С., 169 и 170 М., 1641 и 1654 У., каторж. раб. 3½ г., за выч. 6 м. тюр., отбыт. по приг., напеч. въ 905 г. № 7031. Исп. 11 Апр. 907. | 904 26760 169 М. | 96 13168 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close