Константинов Иосиф Константниов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Константинов
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Константниов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83466. КОНСТАНТИНОВЪ, ІОСИФЪ КОНстантниовъ (онъ же Петровскій), 31 г. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Новогрудска, рд. въ д. Залужьѣ, Мирск. в., Новогрудск. у.; — Минск. О. С., 25 Апр. 911, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 21 Мая 911. | 908 126738 1 ч. 1655 У. | 906 5938 169 М. | 906 62884 172 М. | 905 6927 169 М.
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