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Порошин Григорий Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Порошин
Имя
Григорий
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
12 февраль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
44311. ПОРОШИНЪ, ГРИГОРІЙ АЛЕксандровъ. Мщ. г. Екатеринбурга, 20 л., рд. въ Верхъ-Исетск. зав., Екатеринбург. у.; — Казанск. С., П, 2 ч. І отд. Выс. утв. мнѣн. Гос. Сов. 9 Февр. 906 г., 57 и 60 Уг. У., по сов. съ приг. сей П. отъ 8 — 9 Сент. 906 г., каторж. раб. 6 л. Исп. 12 Февр. 907.

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