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Лю-Пи-Зо

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лю-Пи-Зо
Дата исполнения приговора
23 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8769. Лю-Пи-Зо, 44 л., китайск. п. Н. С. на остр. Сахалино. Ст. 144, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 23 апр. 926.

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