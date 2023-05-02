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Беляк Матвей Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляк
Имя
Матвей
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
45590. БѢЛЯКЪ, МАТВѢЙ ТРОФИМОВЪ. Каз. ст. Незамаевской, Ейск. отд., 39 л.; — Екатеринодар. О. С., 134, 135, 149, 1525, 1528, 1593 и 1 п. 1596 У., арест. отд. 5 л. Исп. 15 Іюня 905.

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