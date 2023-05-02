Коровицкий Кирилл Маркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коровицкий
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Маркович
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6582. КОРОВИЦКИЙ КИРИЛЛ МАРКОВИЧ, 54 л., Калачинск. у., Андреевск. в., д. Васильевской, Н. С. 4 уч. Калачинск. у., Ст. 105, пор. пр. 2 г., Исп. 3 июля 923.
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