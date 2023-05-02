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Абби Александр Юганнов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абби
Имя
Александр
Отчество
Юганнов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
129226. АбБИ, АЛЕКСАНДРЪ ЮГАНновъ. К. Вейсенштейнск. у., Корисск. в., д. Куи, 24 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С. 30 Сент. 909, 170¹, 171 и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 15 Окт. 909.

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