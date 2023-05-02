Буданов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуданов Иван Михайлович

Буданов Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буданов
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
08 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
870. Буданов 2-й Иван Михайлович, 35 л., Башкирск. АССР, Зилаировск. к., Хайбулинск. в., хут. Никольского. Главсуд. Башкирск. АССР Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 8/ѴІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.