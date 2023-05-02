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Гималетдинов Фахретдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гималетдинов
Имя
Фахретдин
Дата исполнения приговора
22 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
46048. ГИМАЛЕТДИНОВЪ, ФАХРЕТДИНЪ (Турхей). К. Бугуруслан. у., Байтугановск. в., д. Балыкловъ, 42 л.; — Бугуруслан. У. С., 169 и 170 М., тюр. 5 м., съ причѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 22 Марта 905.

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