Басов Иван Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Басов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 71013. БАСОВЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. К. Варнавинск. у,. Медвѣдовск. в., д. Потрохова, 36 л.; — У. Чл. О. С., по Варнавинск. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 16 Авг. 907.
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