Степанов Ипатий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Степанов
- Имя
- Ипатий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28615. СТЕПАНОВ, ИПАТИЙ СЕМЕНОВИЧ, 46 л. Гр. Себежск. у., Тольвинск. в., д. Александрово; — Н. С. Хищение, лиш. св. 9 м., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 19 нояб. 920.
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