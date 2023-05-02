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Чепоров Даниил Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чепоров
Имя
Даниил
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
03 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 345
Источник
Скан
Оригинальная запись
11953. ЧЕПОРОВ ДАНИИЛ АНТОНОВИЧ, 23 л., Орловск. у., Лавровск. в., д. Дубовик. Н. С. 5 уч. Орловск. у. Ст. 2 ч. 81, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 3/ѴІІ—26.

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