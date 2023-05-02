Трофимовская Сора-Эна Давидова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимовская
- Имя
- Сора-Эна
- Отчество
- Давидова
- Дата исполнения приговора
- __ май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 536
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95407. ТРОФИМОВСКАЯ, СОРА-ЭНА ДАвидова, Мщ. пос. Якова, Сокольск. у., 36 л., рд. Щу чинск. у., въ гм. и пос. Вонсошъ; — Гм. С. 1 окр. Щучинск. у., 511 п 1111 Пит. У., тюр. 2 м. Исп. 31 .Мая 908.
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