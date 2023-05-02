Безруков Федор Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безруков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20247. БЕЗРУКОВЪ, ФЕДОРЪ АФАНАСЬЕВЪ. Лиш. ос. пр., 36 л., рд. и прип. въ г. Николаевскѣ. Самар. г.;—Рязанск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Янв. 909. 906 75204 1663 У. | 900 86519 1647 У. | 903 665 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ м 902 г. № 60975.
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