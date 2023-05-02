Хмелинский Иосиф Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хмелинский
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140828. ХМѢЛИНСКІЙ, ІОСИФЪ (КАЗИМІРЪ) Іосифовъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 30 л.; — Варшавск. С. П. 15 Апр. 909, 133, 152, 977 и 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 18384 и приг. Варшав. О. С. отъ 15 Янв. 909 г. (977 и 1651 У. — арест. отд. 1½ г.), и по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 136113, арест. отд. 1 г., 11 м. и 10 дн. Исп. 16 Іюля 909, счит. ср. со 2 Окт. 908. | 905 71488 977 У. | 900 112034 1655 У. | 97 98552 1647 У. | 96 101882 1647 У. | 95 82306 169 М. | 93 31624 1647 У.
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