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Локалин Николай Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Локалин
Имя
Николай
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8203. ЛОКАЛИН НИКОЛАЙ НИКИТИЧ, 18 л., Чернск. у., Троицк. в., д. Озерки. Московск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 дек. 923.

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