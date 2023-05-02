Максимов Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 02 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16951. МАКСИМОВ, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 17 л. Гр. Вышневолоцк. у., Спировск. в., д. Горбунова; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 2 февр. 920.
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