Плевко Иосиф Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плевко
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 01 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 324
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106545. ПЛЕВКО, ІОСИФЪ АНТОНОВЪ (онъ же Плевка). Лиш. ос. пр. изъ к. Гарволин. у., гм. Мацѣевице, д. Тыржинь-Мяльвиновъ, 32 л., рд. т. же у., гм. Павловице, въ д. Длуговоля; — Гм. С. 1 окр. Ново-Александрійск. у., 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 1 Авг. 909. 906 38452 1655 У. | 96 43676 1647 У. 903 6560 1655 У. | 94 80760 1647 У. 900 103271 1655 У. | 93 66015 169 М. 97 78135 1655 У.
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