Лукьянов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Иван Степанович

Лукьянов Иван Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукьянов
Имя
Иван
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
19 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8321. ЛУКЬЯНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 25 л., Алатырск. у., Мишуковск в., д. Милютиной, б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 185, 188, лиш. св. 1 г. Исп. 19 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.