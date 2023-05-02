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Хряпин Владимир Владимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хряпин
Имя
Владимир
Отчество
Владимиров
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140910. ХРЯПИНЪ, ВЛАДИМІРЪ ВЛАДИМІРОВЪ. Мщ. г. Костромы, 25 л., рд. въ г. Судогдѣ; — Москов. С. П. 21 Сент. 909, 53, 54 и 2 ч. 132 Уг. У., крѣп. 6 м. Исп. 23 Окт. 909.

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