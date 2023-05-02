Хряпин Владимир Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хряпин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140910. ХРЯПИНЪ, ВЛАДИМІРЪ ВЛАДИМІРОВЪ. Мщ. г. Костромы, 25 л., рд. въ г. Судогдѣ; — Москов. С. П. 21 Сент. 909, 53, 54 и 2 ч. 132 Уг. У., крѣп. 6 м. Исп. 23 Окт. 909.
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