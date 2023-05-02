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Баландин Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баландин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
353. Баландин Александр Иванович, 25 л., Пермск. окр., Калининск. р., д. Савиной Н. С. 21 уч. Пермск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 27/ІѴ—26.

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