Устинова Евдокия Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устинова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140351. УСТИНОВА, ЕВДОКІЯ ИВАНОВА. К. Калязин. у., Бѣлгородск. в., д. Новаго Села, 43 л.; рд. т. же у. и в., въ с. Бѣломъ; — У. Чл. О. С. по Калязин. у. 24 Сент. 909, 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 17 Окт. 909.
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