Смирнов Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11616. Смирнов Алексей Иванович, 19 л., Грязовецк. у., Раменск. в., д. Микукино. Н. С. 1 уч. г. Омска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 13/ІѴ—26.
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