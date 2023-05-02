Киселев Семен Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 18 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51017. КИСЕЛЕВЪ, СЕМЕНЪ МИХАЙЛОВЪ, 23 л. К. Ковров. у., Березовск, в., д. Собольце-ва; — Владимирск. О. С., 10 Дек. 910, 152¹ и 1 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 10 м. и 1 дня предв. заключ. Исп. 18 Янв. 911. 909 78593 170¹ М. КИСЕЛЕВЪ, СЕРГѢЙ ТРОФИМОВЪ см. Сапожниковъ (ІѴ кн. 911).
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.