Шихалов Анастасий Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шихалов
- Имя
- Анастасий
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3768. ШИХАЛОВ, АНАСТАСИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 61 г. Гр. Тверск. г., Бежецк. у., Скорынвск. в.;—Н. С. 1 р. Бежецк. у. Убийство, лиш. св. 4 г. Исп. 28 июля 922.
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