Веремьева Ульяна Карповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Веремьева
- Имя
- Ульяна
- Отчество
- Карповна
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1916. Веремьева Ульяна Карпов., 20 л., Рославльск. у., Шумячск. в., м. Шумяги. Н. С. 3 уч. Рославльского у. Ст. 162 п. "в", л. с. 1 г. 3 окт. 927.
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