Леви Иосиф Исайевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леви
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Исайевич
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7983. ЛЕВИ ИОСИФ ИСАЙЕВИЧ, 29 л., г. Вильно. Тульск., Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 2 г. 6 м. Исп. 17 окт. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.