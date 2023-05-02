Михайленко Григорий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайленко
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67022. МИХАЙЛЕНКО, ГРИГОРІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Переяслав. у., Хоцковск. в., с. Пологовъ, 20 л.; —3. Н. 1 уч. Переяслав. у., 169, 2 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 28 Іюля 907.
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