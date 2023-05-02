Михайленко Григорий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайленко Григорий Дмитриев

Михайленко Григорий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайленко
Имя
Григорий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
28 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
67022. МИХАЙЛЕНКО, ГРИГОРІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Переяслав. у., Хоцковск. в., с. Пологовъ, 20 л.; —3. Н. 1 уч. Переяслав. у., 169, 2 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 28 Іюля 907. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close