Козлов Евгений Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4643. КОЗЛОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 19 л., Ярославск. у., Никольск. в., д. Никулино. Ярославск. Губсуд. Ст. ст. 86 ч. 2 и 180 п. «ж», лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 14 февр. 923.
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