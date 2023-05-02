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Козлов Евгений Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Евгений
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4643. КОЗЛОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 19 л., Ярославск. у., Никольск. в., д. Никулино. Ярославск. Губсуд. Ст. ст. 86 ч. 2 и 180 п. «ж», лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 14 февр. 923.

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