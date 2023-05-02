Добряженко Владимир Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Добряженко
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19857. ДОБРЯЖЕНКО, Владиміръ Осиповъ. Мѣщ. г. Николаева, Херсон. у. (чернораб.), 17 л.; род. въ с. Чаплынкѣ, Чаплинск. в., Днѣпров. у.; приг. М. С. 1 уч. Перекоп. окр., по 11 и 177 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 30 Янв. 1887 г.
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