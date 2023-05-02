Нилов Иван Нилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нилов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Нилович
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8608. Нилов Иван Нилович, 22 л., Псковск. г., Великолуцк. у., Локнянск. в., д. Сорино. Псковск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 29/ХІІ—26.
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