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Нилов Иван Нилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нилов
Имя
Иван
Отчество
Нилович
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
8608. Нилов Иван Нилович, 22 л., Псковск. г., Великолуцк. у., Локнянск. в., д. Сорино. Псковск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 29/ХІІ—26.

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