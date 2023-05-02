Войтенко Петр Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войтенко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 01 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2491. ВОЙТЕНКО ПЕТР ФИЛИППОВИЧ, 30 л., Полтавск. г., Ромненск. окр., Коровинск. р. и с. Н. С. 1 уч. г. Благовещенска. Ст. ст. 103, 189, лиш. св. 1½ г. Исп. 1 июля 923.
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