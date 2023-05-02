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Войтенко Петр Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Войтенко
Имя
Петр
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
01 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
2491. ВОЙТЕНКО ПЕТР ФИЛИППОВИЧ, 30 л., Полтавск. г., Ромненск. окр., Коровинск. р. и с. Н. С. 1 уч. г. Благовещенска. Ст. ст. 103, 189, лиш. св. 1½ г. Исп. 1 июля 923.

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