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Келцак Анеля Францева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Келцак
Имя
Анеля
Отчество
Францева
Дата исполнения приговора
11 июнь 1885
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
21515. КЕЛЦАКЪ, Анеля Францева. Кр. (поденщ.), 20 л.; род. въ г. С.-П.-бургѣ, жила Остров. у., гм. Комарово, въ с. Качинецъ; приг. М. С. г. Острова, по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 11 Іюня 1885 г.

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