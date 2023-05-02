Келцак Анеля Францева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Келцак
- Имя
- Анеля
- Отчество
- Францева
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21515. КЕЛЦАКЪ, Анеля Францева. Кр. (поденщ.), 20 л.; род. въ г. С.-П.-бургѣ, жила Остров. у., гм. Комарово, въ с. Качинецъ; приг. М. С. г. Острова, по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 11 Іюня 1885 г.
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