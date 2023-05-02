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Наливайко Григорий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Наливайко
Имя
Григорий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
01 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
105720. НАЛИВАЙКО 2, ГРИГОРІЙ Ивановъ, 24 л. К. Переяславск. у., Скопецск. в., с. Бзова, рд. Остерск. у., Нокольско-Слободск. в., въ с. Гнѣдинѣ; — Лубенск. О. С., 25 Сент. 910, 152, 13, 1647, 1654¹, 1 ч. 1655, 2 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У. (6 кражъ), арест. отд. 2 г. Исп. 1 Марта 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 54773, котор. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 125756 и приг. Г. С. г. Остера отъ 5 Мая 908 г. и напеч. 908 г. № 37558 и 907 г. № 5723. | 904 16209 169 М.

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