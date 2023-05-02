Емтыль Тагир Небеливов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Емтыль
- Имя
- Тагир
- Отчество
- Небеливов
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102567. ЕМТЫЛЬ, ТАГИРЪ НЕБЕЛИвовъ (онъ же Емтитль), 30 л. Горецъ Екатеринодар. отд., с. Шенджія; — Екатеринодар. О. С., 3 Мая 911, 1 ч. 1654¹ и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 9 Февр. 911 г. (1 ч. 1655 и 1659 У., арест. отд. 3½ г.), арест. отд. 5 л. Исп. 14 Іюня 911. | 18 Дек. 907 г. Екатеринодар. Гор. Словесн. С. т. 10 М. | 25 Сент. 906 г. тѣмъ же С., 169 М., тюр. 5 м. | 5 Нояб. 902 г. тѣмъ же С., 170 М., тюр. 10 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.