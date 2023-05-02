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Королев Емельян Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Емельян
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
30 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
134316. КОРОЛЕВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Климовичск. у., Мирославск. в., д. Юрьевичей, 24 л.; — З. Н. 1 уч. Славяносербск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Мая 909.

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