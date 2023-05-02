Иванова-Ксенофонтова Александра Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова-Ксенофонтова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3708. ИВАНОВА-КСЕНОФОНТОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА, 22 л., Рязанск. г., б. Елатомск. у., Ермоловск. в., д. Высокое. Рязанск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/ѴІІ—24.
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