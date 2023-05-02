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Басалгина Анисья Константинов­на

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Басалгина
Имя
Анисья
Отчество
Константинов­на
Дата исполнения приговора
21 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
1874. БАСАЛГИНА АНИСЬЯ КОНСТАНТИНОВ­НА, 22 л., Сарапульск. окр., Черновск. р., д. Басалгино. Уральск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. Приг. вступил в закон. силу 21 июля 924.

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