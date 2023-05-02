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Краутман Виктор Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краутман
Имя
Виктор
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
7012. КРАУТМАН ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ. 22 л., б. г. Петрограда, В. Т. Балтфл. и Крокрепост., Ст. 180а, лиш. св. 2 г., Исп. 15 окт. 923.

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