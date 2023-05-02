Палевская Розалия Осипова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Палевская
- Имя
- Розалия
- Отчество
- Осипова
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106195. ПАЛЕВсКАЯ, РОЗАЛІЯ ОсИпова (она же Палѣсская). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Бреста, 63 л.; — Гроднен. О. С., 2 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., тюр. 1½ г. Исп. 25 Апр. 909. | 908 131629 1647 У. | 95 101888 1655 У. | 907 51779 172 М. | 92 117630 1655 У. | 905 90589 170 М. | 88 63616 170 М. | 98 96674 1655 У.
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