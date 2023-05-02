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Павлов Алексей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Алексей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
21 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
27405. ПАВЛОВ, АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 29 л.; — Н. С. 4 уч. Новгородск. у. Подлог, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. до 2 м., с зач. 2 м. и 8 д. пр. з. Исп. 21 июня 920.

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